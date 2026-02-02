За 40 часов в провинции Белуджистан силовые структуры уничтожили 145 боевиков

В Пакистане – один из самых масштабных этапов борьбы с преступностью за последние годы. В течение 40 часов в провинции Белуджистан силовые структуры уничтожили 145 боевиков после серии координированных атак, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операции начались 30 января и продолжались все выходные. По данным военных, только 31 января ликвидировано 92 боевика. В целом, это рекордное число за столь короткий срок с момента обострения ситуации. Главный министр провинции сообщил: в ходе нападений погибли 17 сотрудников сил правопорядка и 31 мирный житель.

Сарфраз Бугти, главный министр провинции Белуджистан:

Были разведывательные данные, свидетельствующие о том, что планируется какая-то операция, и, основываясь на этих отчетах, мы начали наше подготовительное мероприятие на день раньше. На данный момент нам удалось уничтожить 145 террористов за 40 часов. Это самый высокий показатель с тех пор, как Пакистан начал вести войну с терроризмом. За такое короткое время ликвидировано так много террористов, 17 сотрудников наших правоохранительных органов, включая полицию и одного представителя военно-морского флота, убиты. Наши потери среди гражданского населения составили 31 человек, несколько также ранены.

Отметим, Белуджистан – крупнейшая и беднейшая провинция Пакистана, граничащая с Ираном и Афганистаном. Здесь десятилетиями действует вооруженное движение сепаратистов, требующих большей автономии и равного распределения природных ресурсов. Последние атаки еще раз подчеркнули устойчивость и активность боевиков, которые теперь все чаще выбирают целью не только военных, но и гражданскую инфраструктуру.