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У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение. Объявлена угроза цунами

14 ноября 2019 18:27
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Новости Индонезии. Мощное землетрясение произошло 14 ноября рядом с побережьем Индонезии. Очаг землетрясения располагался на глубине около 60 километров и находился в 169 километрах от города Манадо.  

По информации Reuters, жителей предупреждают об угрозе цунами. Геологическая служба США сообщила, что сила толчков составляла 7,1 балла.  

Информации о повреждениях и пострадавших еще нет.  

Сотрудники геофизического агентства страны надеются, что цунами не случится, но все равно готовятся к нему и предупреждают людей об опасности.  

Землетрясение ощущалось на острове Сулавеси, который находится к западу от эпицентра. Жители этого района отмечают, что толчки были сильными и продолжались некоторое время. «Земля буквально дрожала», – отмечают они. Некоторые люди в панике поднимались на возвышенности.   

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# Землетрясение

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