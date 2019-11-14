Стрельба в Благовещенске: что в колледже говорят о нападавшем

В Благовещенске студент стрелял по одногруппникам. По одной из версий 19-летний парень открыл огонь после того, как его удалили из аудитории за опоздание. По другой версии, он начал стрелять сразу же, как вошёл в аудиторию.

Студенты прооперированы. Что известно о пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске

По данным Следственного комитета России, в результате ЧП один человек погиб, ещё трое ранены. Их доставили в больницу. Сам нападавший покончил с собой.