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Стрельба в Благовещенске: что в колледже говорят о нападавшем

14 ноября 2019 11:26
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Новости России. Стали известны новые подробности инцидента в российском колледже. ЧП произошло утром, 14 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в Благовещенске: что в колледже говорят о нападавшем-1

В Благовещенске студент стрелял по одногруппникам. По одной из версий 19-летний парень открыл огонь после того, как его удалили из аудитории за опоздание. По другой версии, он начал стрелять сразу же, как вошёл в аудиторию.

Студенты прооперированы. Что известно о пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске

По данным Следственного комитета России, в результате ЧП один человек погиб, ещё трое ранены. Их доставили в больницу. Сам нападавший покончил с собой.

Стрельба в Благовещенске: что в колледже говорят о нападавшем-4

В колледже, где учился нападавший, сообщили, что студент не отличался асоциальным поведением и ни с кем не конфликтовал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Стрельба в Благовещенске: что в колледже говорят о нападавшем-7

# Стрельба # Фотофакт

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