Стрельба в Благовещенске: что в колледже говорят о нападавшем

Новости России. Стали известны новые подробности инцидента в российском колледже. ЧП произошло утром, 14 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Стали известны новые подробности инцидента в российском колледже. ЧП произошло утром, 14 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Благовещенске студент стрелял по одногруппникам. По одной из версий 19-летний парень открыл огонь после того, как его удалили из аудитории за опоздание. По другой версии, он начал стрелять сразу же, как вошёл в аудиторию.
Студенты прооперированы. Что известно о пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске
По данным Следственного комитета России, в результате ЧП один человек погиб, ещё трое ранены. Их доставили в больницу. Сам нападавший покончил с собой.
В колледже, где учился нападавший, сообщили, что студент не отличался асоциальным поведением и ни с кем не конфликтовал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.