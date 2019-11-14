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Допрошены родители студента, стрелявшего в колледже в Благовещенске

14 ноября 2019 13:42
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Новости России. Продолжается расследование ЧП в российском Благовещенске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По факту стрельбы в амурском колледже возбуждено 3 уголовных дела. Одно из них – о халатности должностных лиц.

Допрошены родители студента, стрелявшего в колледже в Благовещенске-1

Стало известно, что в корпусе учебного заведения отсутствовал рамочный металлодетектор. Следователи уже допросили более 60 человек, в их числе и родители нападавшего. Расследование инцидента продолжается.

Допрошены родители студента, стрелявшего в колледже в Благовещенске-4

Напомним, ЧП произошло 14 ноября, утром. 19-летний парень открыл стрельбу по одногруппникам: один человек погиб, ещё трое получили ранения.

Стрельба в Благовещенске: что в колледже говорят о нападавшем

# Стрельба # Фотофакт

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