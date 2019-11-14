Допрошены родители студента, стрелявшего в колледже в Благовещенске

Новости России. Продолжается расследование ЧП в российском Благовещенске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По факту стрельбы в амурском колледже возбуждено 3 уголовных дела. Одно из них – о халатности должностных лиц.

Стало известно, что в корпусе учебного заведения отсутствовал рамочный металлодетектор. Следователи уже допросили более 60 человек, в их числе и родители нападавшего. Расследование инцидента продолжается.