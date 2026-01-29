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В Польше с 2026 года на воинский учёт будут ставить женщин

29 января 2026 07:15
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Польша делает радикальный шаг к созданию крупнейшей армии в ЕС. С 2026 года на воинский учет впервые будут ставить женщин. Речь идет о выпускницах вузов, которые обучались по специальностям полезным для армии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше с 2026 года на воинский учёт будут ставить женщин-2

Власти объясняют это амбициозными планами по увеличению численности Вооруженных Сил до 300, а затем и до 500 тысяч человек. Однако добровольцев катастрофически не хватает. Поэтому государство переходит к системной мобилизации ресурсов. Уже 2 февраля начнется масштабная квалификация, которая затронет 235 тысяч молодых людей. Неявка грозит штрафом или принудительной доставкой.

# Польша

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