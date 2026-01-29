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76% граждан Европы считают, что демократия в их странах приходит в упадок

29 января 2026 07:13
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В Европе вера жителей в прогресс и благополучие дала трещину. Новый соцопрос СМИ вскрыл мрачные настроения: 76 % граждан считают, что демократия в их странах приходит в упадок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

76% граждан Европы считают, что демократия в их странах приходит в упадок-2

63 % уверены, что лучшее – позади, а две трети пессимистично смотрят в будущее своих детей. Особенно показателен результат в Германии. Здесь о «неправильном курсе» правительства заявили 66 % опрошенных, что выше среднеевропейского уровня. Среди причин пессимистичных настроений эксперты называют чрезмерную милитаризацию, сокращение социальных обязательств государств и нерешенные миграционные вопросы.

# Социологический опрос # Европейский союз # Опрос

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