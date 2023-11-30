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Тысячи тонн кофе и какао оказались под угрозой уничтожения в ЕС

30 ноября 2023 07:13
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В странах Евросоюза тысячи тонн кофе и какао оказались под угрозой уничтожения. Дело в законе, который запрещает продажу продукции, произведенной в местах незаконной вырубки тропических лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи тонн кофе и какао оказались под угрозой уничтожения в ЕС-1

Сейчас на складах в ЕС хранится около 200 тысяч тонн кофе и 150 тысяч тонн какао-бобов. Теперь компании еврозоны должны подтвердить, что их товары не нарушают экологические нормы. Так Евросоюз борется с изменением климата. В число крупнейших производителей кофе входят Бразилия, Вьетнам и Колумбия.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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