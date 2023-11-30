Тысячи тонн кофе и какао оказались под угрозой уничтожения в ЕС

В странах Евросоюза тысячи тонн кофе и какао оказались под угрозой уничтожения. Дело в законе, который запрещает продажу продукции, произведенной в местах незаконной вырубки тропических лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на складах в ЕС хранится около 200 тысяч тонн кофе и 150 тысяч тонн какао-бобов. Теперь компании еврозоны должны подтвердить, что их товары не нарушают экологические нормы. Так Евросоюз борется с изменением климата. В число крупнейших производителей кофе входят Бразилия, Вьетнам и Колумбия.