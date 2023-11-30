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Европа усиливает военное присутствие на Балтике

30 ноября 2023 06:35
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Европа усиливает военное присутствие в Балтийском море. 10 стран впервые активировали положение об обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа усиливает военное присутствие на Балтике-1

Это позволит им развернуть дополнительные средства для защиты инфраструктуры. Решение вступит в силу в начале декабря. Тогда в Балтийском море будет курсировать около 20 кораблей. Наращивание военной силы объясняется необходимостью противостояния «очень серьезной ситуации с безопасностью в мире».

# Вооруженные силы # Фотофакт

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