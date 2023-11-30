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В Германии не хватает мест в детских садах

30 ноября 2023 06:39
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Почти 400 тысяч мест не хватает в детских садах Германии. Острее всего проблема стоит в восточных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии не хватает мест в детских садах-1

Повышенный спрос на места для детей до 3 лет. Все больше родителей изъявляет желание, чтобы малыш как можно раньше социализировался. Однако в стране к этому не готовы. В ФРГ по-прежнему не хватает специалистов, в том числе тех, которые могли бы работать с детьми.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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