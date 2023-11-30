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Украину не примут в НАТО в 2024 году – МИД Венгрии

30 ноября 2023 07:09
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Украина не будет принята в НАТО в 2024 году. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украину не примут в НАТО в 2024 году – МИД Венгрии-1

Политик принял участие в двухдневном совещании с коллегами из государств НАТО в Брюсселе. По итогам встречи он сообщил, что речи о присоединении Киева к Альянсу быть не может. Он также подчеркнул, что программа сотрудничества НАТО и Украины не предусматривает передачу ВСУ летального оружия.

# НАТО # Фотофакт

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