Украину не примут в НАТО в 2024 году – МИД Венгрии

Украина не будет принята в НАТО в 2024 году. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик принял участие в двухдневном совещании с коллегами из государств НАТО в Брюсселе. По итогам встречи он сообщил, что речи о присоединении Киева к Альянсу быть не может. Он также подчеркнул, что программа сотрудничества НАТО и Украины не предусматривает передачу ВСУ летального оружия.