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США и Украина возобновили переговоры по урегулированию конфликта

17 января 2026 17:05
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Пока мировые СМИ делят первые полосы между арктическими и торговыми войнами, украинский конфликт по-прежнему требует к себе особого внимания. Прямым сигналом к этому стало возобновление переговоров США и Украины, которые стартовали в Майами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны дорабатывают два документа: соглашение о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов. Это части так называемого мирного плана из 20 пунктов. Делегации попытаются подготовить документы к возможному подписанию на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартует 19 января.

В конце декабря украинские и американские переговорщики встречались в Майами с представителем президента России. Тогда же Трамп, Зеленский и, как сообщалось, Путин одобрили создание рабочих групп.

Параллельно, по данным СМИ, США предлагают рассматривать украинский вопрос в только что анонсированном международном органе Совете мира. Изначально он должен был контролировать только урегулирование в секторе Газа, однако США намерены превратить совет в альтернативу ООН.

# Международная политика

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