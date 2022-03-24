Тысячи погибших. 23 года назад страны НАТО начали бомбардировки Югославии

23 года назад войска НАТО начали бомбардировки Югославии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Операция началась без санкции Совета безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права и фактически актом агрессии против суверенной страны.

За 78 дней силы НАТО выпустили 3 000 крылатых ракет и сбросили 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. Только по официальным данным погибли около 1 700 человек, включая 400 детей, во время бомбежек и еще тысячи после прекращения боевых действий.

Формальным поводом для нападения стал отказ Белграда подчиниться требованию НАТО вывести войска из автономной области Косово, то есть фактически передать край под полное управление альянса. Югославская сторона восприняла это как покушение на суверенитет.

За стремление к независимости на страну посыпались бомбы альянса, который призван защищать демократические ценности. Именно в этот тяжелый момент нашелся лишь один европейский лидер, который не побоялся прилететь в Белград. Это Александр Лукашенко.

Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, о чем предупредили в НАТО, наш Президент отправился в горячую точку. Общался с Милошевичем. Старался приблизить мир. Поддерживал раненых. Побывал на позициях.