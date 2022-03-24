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Тысячи погибших. 23 года назад страны НАТО начали бомбардировки Югославии

24 марта 2022 08:37
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23 года назад войска НАТО начали бомбардировки Югославии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Операция началась без санкции Совета безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права и фактически актом агрессии против суверенной страны.

Тысячи погибших. 23 года назад страны НАТО начали бомбардировки Югославии-1

За 78 дней силы НАТО выпустили 3 000 крылатых ракет и сбросили 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. Только по официальным данным погибли около 1 700 человек, включая 400 детей, во время бомбежек и еще тысячи после прекращения боевых действий.

Тысячи погибших. 23 года назад страны НАТО начали бомбардировки Югославии-4

Формальным поводом для нападения стал отказ Белграда подчиниться требованию НАТО вывести войска из автономной области Косово, то есть фактически передать край под полное управление альянса. Югославская сторона восприняла это как покушение на суверенитет.

Тысячи погибших. 23 года назад страны НАТО начали бомбардировки Югославии-7

За стремление к независимости на страну посыпались бомбы альянса, который призван защищать демократические ценности.

Именно в этот тяжелый момент нашелся лишь один европейский лидер, который не побоялся прилететь в Белград. Это Александр Лукашенко.

Тысячи погибших. 23 года назад страны НАТО начали бомбардировки Югославии-10

Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, о чем предупредили в НАТО, наш Президент отправился в горячую точку. Общался с Милошевичем. Старался приблизить мир. Поддерживал раненых. Побывал на позициях.

Тысячи погибших. 23 года назад страны НАТО начали бомбардировки Югославии-13

Сербы помнят этот жест белорусского лидера и до сих пор благодарны Александру Лукашенко.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Слободан Милошевич # Фотофакт

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