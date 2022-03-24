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Всю ночь в Донбассе продолжались бои. Что происходит в Украине в 29-й день конфликта?

24 марта 2022 08:18
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29-й день российской военной спецоперации в Украине. Москва продолжает искать мирные пути его решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 марта состоится очередная онлайн-встреча российской и украинской делегаций.

Ситуация в зоне проведения спецоперации остается напряженной. Всю ночь в Донбассе продолжались бои. Самые ожесточенные сейчас идут в Мариуполе.

Всю ночь в Донбассе продолжались бои. Что происходит в Украине в 29-й день конфликта?-1

Несколько мощных взрывов прогремело в Бердянске, после чего в порту города вспыхнул сильный пожар. Массированному обстрелу со стороны Украины подвергаются населенные пункты Луганской и Донецкой областей. За последние сутки ВСУ открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, выпустив около 300 единиц боеприпасов.

Найдено доказательство, что украинских военных тренировали натовские специалисты. В разрушенной в ходе боев Волновахе удалось обнаружить документы, подтверждающие, что британские инструкторы обучали украинцев обращению с противотанковыми гранатометами еще в 2018 году, задолго до того, как их стали поставлять в Украину.

Всю ночь в Донбассе продолжались бои. Что происходит в Украине в 29-й день конфликта?-4

Тем не менее подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии успешно продолжают операцию по зачистке территорий от ВСУ. Под их контроль уже перешло более 100 населенных пунктов. Многие семьи, ранее разделенные линией соприкосновения, наконец смогли воссоединиться.

Всю ночь в Донбассе продолжались бои. Что происходит в Украине в 29-й день конфликта?-7

Моя дочечка, моя миленькая!

Всю ночь в Донбассе продолжались бои. Что происходит в Украине в 29-й день конфликта?-10

Теперь перед властями стоит задача как можно быстрее обеспечить быстрый переход к мирной жизни и создать комфортные условия для населения. По рассказам местных жителей, украинские войска при отступлении намеренно разрушают инфраструктуру и жилые дома, используя для этого тяжелое оружие. Российская армия оказывает всю возможную помощь мирным жителям в пострадавших районах. Организовано почти 60 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях Украины и республиках Донбасса.

Всю ночь в Донбассе продолжались бои. Что происходит в Украине в 29-й день конфликта?-13

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# Международная политика # Екатерина Забенько # Фотофакт

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