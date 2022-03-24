Всю ночь в Донбассе продолжались бои. Что происходит в Украине в 29-й день конфликта?

29-й день российской военной спецоперации в Украине. Москва продолжает искать мирные пути его решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 марта состоится очередная онлайн-встреча российской и украинской делегаций. Ситуация в зоне проведения спецоперации остается напряженной. Всю ночь в Донбассе продолжались бои. Самые ожесточенные сейчас идут в Мариуполе.

Несколько мощных взрывов прогремело в Бердянске, после чего в порту города вспыхнул сильный пожар. Массированному обстрелу со стороны Украины подвергаются населенные пункты Луганской и Донецкой областей. За последние сутки ВСУ открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, выпустив около 300 единиц боеприпасов. Найдено доказательство, что украинских военных тренировали натовские специалисты. В разрушенной в ходе боев Волновахе удалось обнаружить документы, подтверждающие, что британские инструкторы обучали украинцев обращению с противотанковыми гранатометами еще в 2018 году, задолго до того, как их стали поставлять в Украину.

Тем не менее подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии успешно продолжают операцию по зачистке территорий от ВСУ. Под их контроль уже перешло более 100 населенных пунктов. Многие семьи, ранее разделенные линией соприкосновения, наконец смогли воссоединиться.

Моя дочечка, моя миленькая!