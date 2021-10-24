Тысячи мигрантов двигаются к границе с США из Мексики, правоохранители не смогли остановить караван

Новости Мексики. Тысячи мигрантов выдвинулись в Мексику с южной границы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они направляются на север и надеются достичь границы с США, чтобы получить там убежище.

Правоохранители пытались остановить караван мигрантов, но многим удалось прорваться. По заявлениям беженцев, в Мексике они столкнулись с жестоким обращением со стороны местных властей. Кроме того, по словам мигрантов, там дорогая аренда и нет работы. А запросы об убежище рассматриваются с большими задержками.