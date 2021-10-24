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Тысячи мигрантов двигаются к границе с США из Мексики, правоохранители не смогли остановить караван

24 октября 2021 12:42
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Новости Мексики. Тысячи мигрантов выдвинулись в Мексику с южной границы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они направляются на север и надеются достичь границы с США, чтобы получить там убежище.  

Тысячи мигрантов двигаются к границе с США из Мексики, правоохранители не смогли остановить караван-1

Правоохранители пытались остановить караван мигрантов, но многим удалось прорваться. По заявлениям беженцев, в Мексике они столкнулись с жестоким обращением со стороны местных властей. Кроме того, по словам мигрантов, там дорогая аренда и нет работы. А запросы об убежище рассматриваются с большими задержками.  

# Беженцы # Фотофакт

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