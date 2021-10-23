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В Украине из-за нехватки угля остановили теплоэлектростанцию

23 октября 2021 18:41
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Новости Украины. В Украине приостановила работу одна из крупных теплоэлектростанций. Оба энергоблока отключены из-за отсутствия угля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этой же причине не работают еще ряд станций. Страна оказалась не готова к зиме. На момент начала отопительного сезона запасы топлива намного меньше, чем требуется.

В Украине из-за нехватки угля остановили теплоэлектростанцию-1

В Верховной раде уже заявляли о начале полномасштабного энергетического кризиса в Украине, призвав правительство ввести чрезвычайное положение и пересмотреть проект бюджета в связи с высокими ценами на газ. В стране сложилась такая ситуация, что через месяц при развитии негативного сценария многие жители не смогут себе позволить даже продукты первой необходимости.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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