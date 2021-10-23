В Украине из-за нехватки угля остановили теплоэлектростанцию

Новости Украины. В Украине приостановила работу одна из крупных теплоэлектростанций. Оба энергоблока отключены из-за отсутствия угля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этой же причине не работают еще ряд станций. Страна оказалась не готова к зиме. На момент начала отопительного сезона запасы топлива намного меньше, чем требуется.