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На границе Канады и США горит корабль с опасным грузом, на борту остались члены экипажа

24 октября 2021 12:10
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Новости Канады. На границе Канады и США горит грузовой корабль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 членов экипажа были эвакуированы, еще пятеро остались на борту, чтобы бороться с пожаром. 

На границе Канады и США горит корабль с опасным грузом, на борту остались члены экипажа-1

В настоящий момент горят 10 контейнеров, огонь продолжает распространяться. Но сам корабль не охвачен пламенем. По данным береговой охраны Канады, пожар связан с двумя контейнерами, в которых находятся опасные вещества. Ранее из-за непогоды с судна упали в море около 40 контейнеров с грузом. В них перевозили химикаты для горнодобывающей промышленности. Они считаются очень опасными для окружающей среды.  

# Пожар # Фотофакт

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