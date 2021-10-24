На границе Канады и США горит корабль с опасным грузом, на борту остались члены экипажа

Новости Канады. На границе Канады и США горит грузовой корабль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 членов экипажа были эвакуированы, еще пятеро остались на борту, чтобы бороться с пожаром.

В настоящий момент горят 10 контейнеров, огонь продолжает распространяться. Но сам корабль не охвачен пламенем. По данным береговой охраны Канады, пожар связан с двумя контейнерами, в которых находятся опасные вещества. Ранее из-за непогоды с судна упали в море около 40 контейнеров с грузом. В них перевозили химикаты для горнодобывающей промышленности. Они считаются очень опасными для окружающей среды.