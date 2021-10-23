Новости Молдовы. «Газпром» предупредил Молдову о прекращении поставок газа из-за долгов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Молдовы. «Газпром» предупредил Молдову о прекращении поставок газа из-за долгов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране складывается сложная ситуация. Из-за нехватки топлива власти вынуждены были объявить режим ЧП.
В столице страны приняли беспрецедентное решение – погасить Вечный огонь. Читайте здесь.
К слову, оплатить газ для Вечного огня Кишиневу предложило Россотрудничество. Власти пока не отреагировали на предложение.