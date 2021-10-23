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«Газпром» предупредил Молдову о прекращении поставок газа из-за долгов

23 октября 2021 18:36
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Новости Молдовы. «Газпром» предупредил Молдову о прекращении поставок газа из-за долгов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Газпром» предупредил Молдову о прекращении поставок газа из-за долгов-1

В стране складывается сложная ситуация. Из-за нехватки топлива власти вынуждены были объявить режим ЧП.

В столице страны приняли беспрецедентное решение – погасить Вечный огонь. Читайте здесь.  

К слову, оплатить газ для Вечного огня Кишиневу предложило Россотрудничество. Власти пока не отреагировали на предложение.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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