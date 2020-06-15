Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго

Новости Конго. Рекордное потомство: в Морском заповеднике мангровых лесов на западе Конго на свет появились более 83 тысяч детенышей оливковой черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению специалистов, это лучший показатель в 2020 году для всего атлантического побережья Африки.

Появление такого многочисленного потомства стало возможным благодаря закрытию пляжей из-за пандемии коронавируса.