Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго

Новости Конго. Рекордное потомство: в Морском заповеднике мангровых лесов на западе Конго на свет появились более 83 тысяч детенышей оливковой черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Конго. Рекордное потомство: в Морском заповеднике мангровых лесов на западе Конго на свет появились более 83 тысяч детенышей оливковой черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению специалистов, это лучший показатель в 2020 году для всего атлантического побережья Африки.
Появление такого многочисленного потомства стало возможным благодаря закрытию пляжей из-за пандемии коронавируса.
Поскольку на побережье не было отдыхающих, черепахи могли спокойно выйти на сушу, чтобы устроить свои гнезда.