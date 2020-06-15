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Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго

15 июня 2020 14:48
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Новости Конго. Рекордное потомство: в Морском заповеднике мангровых лесов на западе Конго на свет появились более 83 тысяч детенышей оливковой черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго-1

Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго-3

По мнению специалистов, это лучший показатель в 2020 году для всего атлантического побережья Африки.

Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго-6

Появление такого многочисленного потомства стало возможным благодаря закрытию пляжей из-за пандемии коронавируса.

Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго-9

Тысячи маленьких оливковых черепашек появились на свет на пляжах Конго-11

Поскольку на побережье не было отдыхающих, черепахи могли спокойно выйти на сушу, чтобы устроить свои гнезда.

# Коронавирус # Фотофакт

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