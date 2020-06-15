Ослабление коронавирусных ограничений в ЕС: какие страны открыли границы

Новости мира. Многие страны ЕС ослабили ограничения, введенные ранее из-за COVID-19, и открыли границы для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 15 июня дня норвежцы смогут путешествовать по 16 европейским странам. Отменила пограничный контроль и Германия – теперь гражданам ЕС не придется объяснять причину въезда в страну. Власти Чешской Республики также разрешили своим гражданам свободно перемещаться по Европейскому союзу.

Для путешественников из ЕС и шенгенской зоны с понедельника открыт въезд во Францию. При этом туристам не придется проходить обязательный карантин, исключение составят лишь гости из Испании и Великобритании, поскольку в этих странах уровень заболеваемости остается высоким.