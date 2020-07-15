В Норвегии неизвестный с ножом ранил трёх женщин

Новости Норвегии. Неизвестный с ножом ранил трех человек на юге Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Норвегии. Неизвестный с ножом ранил трех человек на юге Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все нападения были совершены на улице в разных районах города Сарпсборга. Жертвами злоумышленника стали женщины. Одна из пострадавших скончалась. Еще две девушки находятся в больнице. Состояние одной из пациенток медики оценивают как критическое.
Правоохранители арестовали подозреваемого. Его опознала пострадавшая. Однако сотрудники правопорядка предполагают, что преступник мог действовать не один, и призывают жителей города оставаться дома.