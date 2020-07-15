Прямой эфир

Италия вернула Франции украденную работу художника Бэнкси

15 июля 2020 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Власти Италии вернули Франции работу уличного художника Бэнкси, которая несколько лет назад была похищена из парижского концертного зала «Батаклан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Италия вернула Франции украденную работу художника Бэнкси-1

Граффити, выполненное на двери запасного выхода, посвящено жертвам теракта 13 ноября 2015 года. В минувшем месяце произведение искусства обнаружили в сельском доме в итальянской области Абруццо. Церемония передачи двери с рисунком состоялась в здании французского посольства в Риме.   

# Кража # Бэнкси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Норвегии неизвестный с ножом ранил трёх женщин
15 июля 2020 09:38

В Норвегии неизвестный с ножом ранил трёх женщин

В Индонезии из-за ливневых паводков погибли 15 человек
15 июля 2020 09:30

В Индонезии из-за ливневых паводков погибли 15 человек

В Чехии столкнулись два поезда. Погиб машинист, около 60 пассажиров ранены
15 июля 2020 09:21

В Чехии столкнулись два поезда. Погиб машинист, около 60 пассажиров ранены