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Тысячи экоактивистов выступают против сноса немецкой деревни Лютцерат ради добычи угля

15 января 2023 08:38
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Новости Германии. Тысячи экоактивистов вышли на акцию протеста на западе ФРГ. Они выступают против сноса деревни Лютцерат и расширения добычи там угля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тысячи экоактивистов выступают против сноса немецкой деревни Лютцерат ради добычи угля-1

Поначалу все проходило мирно, но затем в полицейских начали бросать пиротехнику. Было прорвано оцепление и несколько человек проникли в угольные карьеры. В ответ стражи порядка применили дубинки.  

Тысячи экоактивистов выступают против сноса немецкой деревни Лютцерат ради добычи угля-4

Ситуация в деревне обострилась в начале месяца – в преддверии окончательного выселения жителей в связи с разработкой одного из крупнейших буро-угольных разрезов Германии. Экоактивисты считают, что разработка шахты помешает стране достичь своих климатических целей и выполнить международные обязательства. В правительстве Германии в ответ заявляют, что не отказываются от планов полностью прекратить добычу и использование бурого угля к 2030 году.  

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# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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