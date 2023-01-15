Тысячи экоактивистов выступают против сноса немецкой деревни Лютцерат ради добычи угля

Новости Германии. Тысячи экоактивистов вышли на акцию протеста на западе ФРГ. Они выступают против сноса деревни Лютцерат и расширения добычи там угля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поначалу все проходило мирно, но затем в полицейских начали бросать пиротехнику. Было прорвано оцепление и несколько человек проникли в угольные карьеры. В ответ стражи порядка применили дубинки.

Ситуация в деревне обострилась в начале месяца – в преддверии окончательного выселения жителей в связи с разработкой одного из крупнейших буро-угольных разрезов Германии. Экоактивисты считают, что разработка шахты помешает стране достичь своих климатических целей и выполнить международные обязательства. В правительстве Германии в ответ заявляют, что не отказываются от планов полностью прекратить добычу и использование бурого угля к 2030 году.