В Москве -1°C, в Афинах +14°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 января

В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +10 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +8 °C. В Риме +15 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +13 °C.

В столице Болгарии +7 °C, ясно. В Анкаре +7 °C, солнечно. В Афинах +14 °C, без осадков. Погода в Беларуси на неделю: в середине января будет до +6°C, ожидаются дожди и мокрый снег. Подробнее здесь.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +4 °C, пройдет дождь. В Вильнюсе +4 °C, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +9 °C.