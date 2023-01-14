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В Москве -1°C, в Афинах +14°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 января

14 января 2023 16:13
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В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +10 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +8 °C. В Риме +15 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +13 °C.

В Москве -1°C, в Афинах +14°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 января-1

В столице Болгарии +7 °C, ясно. В Анкаре +7 °C, солнечно. В Афинах +14 °C, без осадков.

Погода в Беларуси на неделю: в середине января будет до +6°C, ожидаются дожди и мокрый снег. Подробнее здесь.

В Москве -1°C, в Афинах +14°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 января-4

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +4 °C, пройдет дождь. В Вильнюсе +4 °C, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +9 °C.

В Москве -1°C, в Афинах +14°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 января-7

В Киеве синоптики обещают +2 °C, пройдет дождь. В Москве ожидается -1 °C, пройдет снег.

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# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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