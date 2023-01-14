Индонезийские рабочие вышли на улицы Джакарты, протестуя против нового закона

Новости Индонезии. Сотни человек вышли на улицы Джакарты, протестуя против нового закона. По мнению жителей, он ограничивает права рабочих и нарушает их условия труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоначальный закон о создании рабочих мест гласил, что заработная плата должна учитывать рост цен и инфляцию. К тому же, согласно предыдущим правилам, на аутсорсинг, то есть на привлечение внешних исполнителей, не было никаких ограничений. Это ключевые отличия, которые, собственно, и спровоцировали местных рабочих.

В оранжевой униформе с плакатами и транспарантами они устроили протест в индонезийской столице. По мнению активистов, это единственный шанс достучаться до правительства.