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Свыше 70 погибших: на Индию обрушилась мощная песчаная буря с грозами

03 мая 2018 12:23
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Новости Индии. Целый серия природных катаклизмов обрушилась на Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По штатам Уттар-Прадеш и Раджастан прошлась мощная песчаная буря, за которой последовали сильнейшие дожди и грозы.

Свыше 70 погибших: на Индию обрушилась мощная песчаная буря с грозами-1

Свыше 70 погибших: на Индию обрушилась мощная песчаная буря с грозами-3

Разгул стихии привел к трагическим последствиям: погибли свыше 70 местных жителей. Более сотни получили различные травмы.

Бригады медиков доставляют пострадавших в больницы. В регионах, на которые пришелся основной удар, нарушено электроснабжение. Из-за поваленных деревьев движение транспорта по многим трассам невозможно. На местах обрушений зданий ведутся поисково-спасательные работы.

Свыше 70 погибших: на Индию обрушилась мощная песчаная буря с грозами-6

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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