Свыше 70 погибших: на Индию обрушилась мощная песчаная буря с грозами

Новости Индии. Целый серия природных катаклизмов обрушилась на Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По штатам Уттар-Прадеш и Раджастан прошлась мощная песчаная буря, за которой последовали сильнейшие дожди и грозы.