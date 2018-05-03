Свыше 70 погибших: на Индию обрушилась мощная песчаная буря с грозами

Новости Индии. Целый серия природных катаклизмов обрушилась на Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По штатам Уттар-Прадеш и Раджастан прошлась мощная песчаная буря, за которой последовали сильнейшие дожди и грозы.
Новости Индии. Целый серия природных катаклизмов обрушилась на Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По штатам Уттар-Прадеш и Раджастан прошлась мощная песчаная буря, за которой последовали сильнейшие дожди и грозы.
Разгул стихии привел к трагическим последствиям: погибли свыше 70 местных жителей. Более сотни получили различные травмы.
Бригады медиков доставляют пострадавших в больницы. В регионах, на которые пришелся основной удар, нарушено электроснабжение. Из-за поваленных деревьев движение транспорта по многим трассам невозможно. На местах обрушений зданий ведутся поисково-спасательные работы.