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Цена на золото опять обновила исторический максимум

03 апреля 2025 09:56
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Стоимость фьючерсов на золото на бирже Comex 2 апреля 2025 года установила рекордную отметку, превысив 3200 долларов за одну тройскую унцию. Об этом пишет ТАСС.

К утру 3 апреля цена драгоценного металла упала до 3 171,5 доллара за унцию. 

Цена на золото опять обновила исторический максимум-1

Фото: pixabay

В то же самое время фьючерсы на нефть марки Брент упали до 73,28 доллара за баррель, а WTI – до 70,03 доллара.

# Деньги

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