Цена на золото опять обновила исторический максимум

Стоимость фьючерсов на золото на бирже Comex 2 апреля 2025 года установила рекордную отметку, превысив 3200 долларов за одну тройскую унцию. Об этом пишет ТАСС.

К утру 3 апреля цена драгоценного металла упала до 3 171,5 доллара за унцию.