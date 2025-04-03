Цена на золото опять обновила исторический максимум

Стоимость фьючерсов на золото на бирже Comex 2 апреля 2025 года установила рекордную отметку, превысив 3200 долларов за одну тройскую унцию. Об этом пишет ТАСС.
К утру 3 апреля цена драгоценного металла упала до 3 171,5 доллара за унцию.
Стоимость фьючерсов на золото на бирже Comex 2 апреля 2025 года установила рекордную отметку, превысив 3200 долларов за одну тройскую унцию. Об этом пишет ТАСС.
К утру 3 апреля цена драгоценного металла упала до 3 171,5 доллара за унцию.
Фото: pixabay
В то же самое время фьючерсы на нефть марки Брент упали до 73,28 доллара за баррель, а WTI – до 70,03 доллара.