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Туристы устремились к Ниагарскому водопаду, чтобы увидеть его замёрзшим. Смотрите, как завораживающе это выглядит

22 февраля 2021 10:27
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Ниагарский водопад, расположенный на границе Канады и США, из-за сильных морозов частично замерз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристы устремились к Ниагарскому водопаду, чтобы увидеть его замёрзшим. Смотрите, как завораживающе это выглядит-1

Звук ревущей воды, который обычно разносится на километры вокруг, утих. Туристы устремились полюбоваться восхитительным чудом природы. Их фотографии просто завораживают. А водопад, окруженный льдом и снегом, кажется еще более величественным.

Туристы устремились к Ниагарскому водопаду, чтобы увидеть его замёрзшим. Смотрите, как завораживающе это выглядит-4

К слову, такое происходит довольно часто. В 2020 году водопад также сковывало льдом. А вот полностью водопад замерзал в 1848 и 1912 годах.

# Погода # Фотофакт

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