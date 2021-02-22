Туристы устремились к Ниагарскому водопаду, чтобы увидеть его замёрзшим. Смотрите, как завораживающе это выглядит

Ниагарский водопад, расположенный на границе Канады и США, из-за сильных морозов частично замерз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ниагарский водопад, расположенный на границе Канады и США, из-за сильных морозов частично замерз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Звук ревущей воды, который обычно разносится на километры вокруг, утих. Туристы устремились полюбоваться восхитительным чудом природы. Их фотографии просто завораживают. А водопад, окруженный льдом и снегом, кажется еще более величественным.
К слову, такое происходит довольно часто. В 2020 году водопад также сковывало льдом. А вот полностью водопад замерзал в 1848 и 1912 годах.