Туристы устремились к Ниагарскому водопаду, чтобы увидеть его замёрзшим. Смотрите, как завораживающе это выглядит

Ниагарский водопад, расположенный на границе Канады и США, из-за сильных морозов частично замерз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звук ревущей воды, который обычно разносится на километры вокруг, утих. Туристы устремились полюбоваться восхитительным чудом природы. Их фотографии просто завораживают. А водопад, окруженный льдом и снегом, кажется еще более величественным.