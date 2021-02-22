На Филиппины надвигается тропический шторм. Более 50 тысяч человек эвакуированы

Непогода на планете. Лесной пожар бушует на границе Испании и Франции. С огнем сражаются около 200 спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже эвакуированы десятки туристов. Распространению огня способствует сильный ветер порывами до 100 км/час.

А на Филиппины надвигается тропический шторм. Более 50 тысяч человек уже эвакуированы из своих домов из-за затоплений, вызванных приближающейся стихией. По прогнозам, шторм обрушится на побережье Филиппин 22 февраля во второй половине дня. При этом не исключено, что стихия до выхода на сушу ослабнет до тропической депрессии.