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В Нигере на мине подорвался автомобиль с членами избиркома. Семь человек погибли

22 февраля 2021 08:23
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Новости Нигера. В Нигере взорвали членов избиркома. Автомобиль, перевозивший представителей Независимой национальной избирательной комиссии, подорвался на мине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь человек погибли.

В Нигере на мине подорвался автомобиль с членами избиркома. Семь человек погибли-1

Инцидент произошел на юго-западе страны во время второго тура президентских выборов. Первый тур состоялся в декабре. Тогда ни один из 30 кандидатов не получил большинства голосов. Действующий президент, избранный в 2011 году, заявил, что намерен уйти в отставку.

# Взрыв # Фотофакт

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