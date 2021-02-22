В Нигере на мине подорвался автомобиль с членами избиркома. Семь человек погибли

Новости Нигера. В Нигере взорвали членов избиркома. Автомобиль, перевозивший представителей Независимой национальной избирательной комиссии, подорвался на мине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь человек погибли.

Инцидент произошел на юго-западе страны во время второго тура президентских выборов. Первый тур состоялся в декабре. Тогда ни один из 30 кандидатов не получил большинства голосов. Действующий президент, избранный в 2011 году, заявил, что намерен уйти в отставку.