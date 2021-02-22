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Иран и МАГАТЭ провели переговоры в Тегеране

22 февраля 2021 08:39
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Иран провел переговоры с МАГАТЭ. Встреча прошла в Тегеране. На ней обсуждался допуск инспекторов организации на ядерные объекты Исламской Республики, который согласно решению иранского парламента должен быть ограничен уже завтра, 23 февраля.

Иран и МАГАТЭ провели переговоры в Тегеране-1

С 2015 года такой доступ был разрешен в рамках соответствующего соглашения. Однако после выхода из него США и введения новых антииранских санкций Тегеран в одностороннем порядке отказался от такого допуска. Теперь Соединенные Штаты готовы  вернуться к переговорам по ядерной программе.

Ранее главы МИД Великобритании, Германии, США и Франции заявили, что также заинтересованы в консультациях по этому вопросу с участием России и Китая.

# Международная политика # Фотофакт

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