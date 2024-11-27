Туристы с детьми чуть не утонули в Мурманской области. В районе Териберки их судно перевернулось и пошло ко дну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что организаторы прогулки хотели показать путешественникам китов, но все пошло не по плану.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться. По предварительной информации, лодка села на мель, получила пробоину и начала тонуть. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. К счастью, обошлось без жертв. В последний момент люди успели забраться на перевернувшийся борт. А спас туристов экипаж судна, проходившего рядом.