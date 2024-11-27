Туристы с детьми чуть не утонули в Мурманской области. В районе Териберки их судно перевернулось и пошло ко дну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что организаторы прогулки хотели показать путешественникам китов, но все пошло не по плану.