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Туристы с детьми чуть не утонули в Мурманской области

27 ноября 2024 13:42
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Туристы с детьми чуть не утонули в Мурманской области. В районе Териберки их судно перевернулось и пошло ко дну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что организаторы прогулки хотели показать путешественникам китов, но все пошло не по плану.

Туристы с детьми чуть не утонули в Мурманской области-2

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться. По предварительной информации, лодка села на мель, получила пробоину и начала тонуть. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. К счастью, обошлось без жертв. В последний момент люди успели забраться на перевернувшийся борт. А спас туристов экипаж судна, проходившего рядом.

# ЧП # Новости России

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