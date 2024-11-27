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Politico: Байден тайно запросил $24 млрд на помощь Украине

27 ноября 2024 13:11
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Администрация президента США Джо Байдена сделала запрос на получение у Конгресса 24 миллиардов долларов для помощи Украине, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico.

В материале указано, что обращение было направлено 25 ноября. Из 24 млрд 16 будут переданы на пополнение запасов вооружения США после передачи части орудия и техники ВСУ. Оставшиеся 8 млрд могут быть направлены на программу инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой Пентагон будет заключать контракты с производителями, а не предоставлять ту или иную технику и средства из своих запасов.

Запрос Байдена не имеет больших шансов на успех, отмечает автор.

# Международная политика # Джо Байден

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