Лидские пограничники изъяли у двоих белорусов беспилотники

Очередных нарушителей с беспилотниками задержали пограничники Лиды. По месту жительства одного подозреваемого обнаружили дрон мультироторного типа, а также пульт и батареи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лиде, в гаражном кооперативе у второго злоумышленника также обнаружен беспилотник с пультом управления. Коптеры и комплектующие у нарушителей были изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда для проведения дальнейшего разбирательства. В отношении белорусов начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Напомним, ввоз, хранение, эксплуатация и изготовление беспилотников без соответствующего разрешения запрещены в Беларуси в соответствии с указом Президента.