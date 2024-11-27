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Лидские пограничники изъяли у двоих белорусов беспилотники

27 ноября 2024 13:41
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Очередных нарушителей с беспилотниками задержали пограничники Лиды. По месту жительства одного подозреваемого обнаружили дрон мультироторного типа, а также пульт и батареи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лидские пограничники изъяли у двоих белорусов беспилотники-2

В Лиде, в гаражном кооперативе у второго злоумышленника также обнаружен беспилотник с пультом управления. Коптеры и комплектующие у нарушителей были изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда для проведения дальнейшего разбирательства. В отношении белорусов начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Напомним, ввоз, хранение, эксплуатация и изготовление беспилотников без соответствующего разрешения запрещены в Беларуси в соответствии с указом Президента.

# Беспилотники

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