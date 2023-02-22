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Туристы, приехавшие на знаменитый бразильский карнавал, оказались в трудном положении

22 февраля 2023 07:06
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Новости Бразилии. Количество жертв мощного наводнения в Бразилии достигло 46 человек. Еще 49 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристы, приехавшие на знаменитый бразильский карнавал, оказались в трудном положении-1

Больше всего от удара стихии пострадал штат Сан-Паулу. Там дороги по-прежнему заблокированы, из-за чего подобраться к пострадавшим непросто. Тем не менее экстренные службы продолжают поиски выживших. С жителями пострадавших районов пытаются выйти на связь, коммуникации частично не работают. Из-за наводнений и оползней в регионе покинуть свои дома были вынуждены сотни местных жителей. В трудном положении оказались и туристы, приехавшие на знаменитый бразильский карнавал.

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# Наводнение # Новости Бразилии # Фотофакт

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