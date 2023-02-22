Польские фермеры переживают тяжёлые времена

Причина тому конфликт в Украине, вследствие которого прервались многочисленные цепочки поставок. В результате местные фермеры теряют рекордные суммы из-за запрета на экспорт фруктов в Россию. Не желая терпеть убытки, садоводы все чаще решаются на прекращение деятельности, в частности на корчевание деревьев. Надежды аграрии возлагают лишь на правительство, которое путем переговоров может снова открыть Польше российский рынок. Ранее туда поставляли миллионы тонн фруктов.

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