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Расходы Британии на газ увеличились в шесть раз

22 февраля 2023 06:16
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Новости Великобритании. Расходы Британии на газ в 2022 году увеличились в шесть раз. Доклад опубликовала местная энергетическая и климатическая организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расходы Британии на газ увеличились в шесть раз-1

В нем говорится, что в прошлом году на закупку голубого топлива ушло около 80 миллиардов долларов. Хотя ранее на это тратили всего 12 миллиардов. Расходы Королевства вызваны подорожанием энергоресурсов и отказом от российских нефтепродуктов. С 1 января 2023 года Британия ввела запрет на поставки газа из России. А пока искала альтернативу, кошельки жителей быстро пустели. Всего в год страна потребляет примерно 75 миллиардов кубометров газа.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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