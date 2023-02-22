Расходы Британии на газ увеличились в шесть раз

Новости Великобритании. Расходы Британии на газ в 2022 году увеличились в шесть раз. Доклад опубликовала местная энергетическая и климатическая организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем говорится, что в прошлом году на закупку голубого топлива ушло около 80 миллиардов долларов. Хотя ранее на это тратили всего 12 миллиардов. Расходы Королевства вызваны подорожанием энергоресурсов и отказом от российских нефтепродуктов. С 1 января 2023 года Британия ввела запрет на поставки газа из России. А пока искала альтернативу, кошельки жителей быстро пустели. Всего в год страна потребляет примерно 75 миллиардов кубометров газа.