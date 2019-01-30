Новости Индии. Туристов на Гоа будут штрафовать за употребление спиртного на пляжах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поправки, ужесточающие законодательство в этой области, принял кабинет министров.

За нарушение новых правил путешественники должны будут заплатить около 2 тысяч рупий (около 60 белорусских рублей). Такую же сумму будут взимать с тех, кто занимается приготовлением еды в местах отдыха на открытом воздухе. А за отказ выплатить штраф отдыхающим может грозить трехмесячный тюремный срок.