Филиппины сотрясло мощное землетрясение: есть жертвы

Новости Филиппин. На Филиппинском острове Минданао произошло мощное землетрясение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магнитуда подземных толчков составила 6.8. Жертвами природного катаклизма стали, по меньшей мере, 2 человека.