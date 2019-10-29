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Филиппины сотрясло мощное землетрясение: есть жертвы

29 октября 2019 08:08
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Новости Филиппин. На Филиппинском острове Минданао произошло мощное землетрясение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магнитуда подземных толчков составила 6.8. Жертвами природного катаклизма стали, по меньшей мере, 2 человека.

Филиппины сотрясло мощное землетрясение: есть жертвы-1

Местные СМИ сообщают о десятках пострадавших. Подземные толчки также привели к разрушению инфраструктуры в разных районах острова. Нанесённый ущерб предстоит оценить специалистам.

Филиппины сотрясло мощное землетрясение: есть жертвы-4

# Землетрясение # Фотофакт

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