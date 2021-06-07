В грязевой ловушке оказалось целое семейство слонов. Вот как их удалось спасти

Новости Мьянмы. В грязевой ловушке оказались сразу четверо слонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычно жители западного штата Ракхайн в Мьянме обходят стороной этих гигантов, но тут они без опаски приблизились к ним. Крутой склон карьера подручными средствами люди сделали более пологим.