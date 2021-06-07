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В грязевой ловушке оказалось целое семейство слонов. Вот как их удалось спасти

07 июня 2021 09:18
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Новости Мьянмы. В грязевой ловушке оказались сразу четверо слонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В грязевой ловушке оказалось целое семейство слонов. Вот как их удалось спасти-1

Обычно жители западного штата Ракхайн в Мьянме обходят стороной этих гигантов, но тут они без опаски приблизились к ним. Крутой склон карьера подручными средствами люди сделали более пологим.

В грязевой ловушке оказалось целое семейство слонов. Вот как их удалось спасти-4

Заметно обессиленные в борьбе за жизнь слоны все же смогли выбраться из западни и вернуться в джунгли.

# Животные # Фотофакт

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