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Сертификаты вакцинации ЕС начинают действовать в Литве

07 июня 2021 07:29
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Сертификаты вакцинации ЕС начнут действовать сегодня, 7 июня, в Литве. С начала месяца их уже выдают Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сертификаты вакцинации ЕС начинают действовать в Литве-1

Система «зеленых пропусков» должна в полном объеме заработать к июлю. Она должна облегчить свободное передвижение граждан по ЕС в сезон отпусков.

Не дожидаясь этого, сегодня Финляндия открыла границы для родственников из других стран. Причем в перечень близких попали дедушки и бабушки. Многие из них не видели внуков вот уже более года, с момента введения ограничительных мер.

# Вакцинация # Фотофакт

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