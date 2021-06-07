Трамп считает, что Россия и Китай открыто насмехаются над Байденом

Новости США. Бывший американский лидер Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Бывший американский лидер Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе своего второго крупного выступления с момента ухода с поста главы государства он прокомментировал ряд тем. В частности, Трамп считает, что Россия и Китай открыто насмехаются над президентом США Джо Байденом. А Демократическая партия и вовсе уничтожает Соединенные Штаты.
Кроме того, Трамп указал, что власти КНР должны странам мира порядка 10 триллионов долларов за те убытки, которые мировое сообщество понесло из-за пандемии коронавируса. Экс-президент США призвал все страны «объединиться и выставить Китаю счет».