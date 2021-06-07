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Трамп считает, что Россия и Китай открыто насмехаются над Байденом

07 июня 2021 12:46
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Новости США. Бывший американский лидер Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп считает, что Россия и Китай открыто насмехаются над Байденом-1

В ходе своего второго крупного выступления с момента ухода с поста главы государства он прокомментировал ряд тем. В частности, Трамп считает, что Россия и Китай открыто насмехаются над президентом США Джо Байденом. А Демократическая партия и вовсе уничтожает Соединенные Штаты.

Трамп считает, что Россия и Китай открыто насмехаются над Байденом-4

Кроме того, Трамп указал, что власти КНР должны странам мира порядка 10 триллионов долларов за те убытки, которые мировое сообщество понесло из-за пандемии коронавируса. Экс-президент США призвал все страны «объединиться и выставить Китаю счет».

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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