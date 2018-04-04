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Турецкие лингвисты начали разрабатывать письменность для «птичьего языка», которым пользуются жители в горах страны

04 апреля 2018 09:00
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Новости Турции. Турецкие лингвисты начали разрабатывать письменность для необычного «птичьего языка», который использует небольшая группа людей, живущих в Понтийских горах на северо-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турецкие лингвисты начали разрабатывать письменность для «птичьего языка», которым пользуются жители в горах страны-1

Ученые опасаются, что если не попытаться перевести этот язык в письменные символы, со временем 400-летняя традиция может быть утеряна.

Лингвистам в этом непростом деле помогают музыканты. Они записывают образцы речи нотами, которые после станут буквами.

В 2017 году уникальный способ общения был занесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Этот язык, больше похожий на свист, очень удобен для общения в горах. С его помощью можно передать информацию на расстояние до 30 километров.

# Фотофакт # Язык

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