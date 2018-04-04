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В 720 млн евро может обойтись стране ущерб от забастовки железнодорожников во Франции

04 апреля 2018 07:57
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Новости Франции. Ущерб от забастовки железнодорожников во Франции может обойтись стране в 720 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 апреля 90 % составов страны не вышли на маршруты.

В 720 млн евро может обойтись стране ущерб от забастовки железнодорожников во Франции-1

Французам придется искать альтернативные варианты передвижения.

Сотрудники железнодорожного сектора решили не выходить на службу по два дня в неделю. Профсоюзы недовольны предстоящими реформами в отрасли и лишением их льгот.

Акции протеста продлятся вплоть до конца июня. К слову, к ним присоединятся и энергетики, уборщики и служащие национального авиаперевозчика.

В 720 млн евро может обойтись стране ущерб от забастовки железнодорожников во Франции-4

# Забастовка # Фотофакт

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