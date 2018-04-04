Илье Резнику – 80 лет! Поздравление народному артисту России направил Александр Лукашенко

Новости России. В детстве он мечтал о военной карьере, а уже в юности решил стать актером. Народному артисту России Илье Резнику 4 апреля исполняется 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ему не сразу покорился театральный институт, но несмотря на неудачную попытку, он не отказался от своей мечты. Резник поступил в Ленинградский институт театра и кино, стал актером, а позже увлекся поэзией.
Его судьбу как поэта кардинально изменила встреча с Аллой Пугачевой. Несколько лет он был постоянным автором примадонны. Впрочем, в репертуаре многих известных исполнителей есть композиции на стихи Ильи Резника. Он написал такие шлягеры, как «Еще не вечер», «Старинные часы», «Маэстро» и многие другие.
Поэт продолжает заниматься творчеством, оставаясь признанным мэтром российской эстрады. С юбилеем артиста поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко уверен, что талант, многогранный опыт артиста и в дальнейшем будут служить обогащению культур двух стран.