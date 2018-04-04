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Склады с оружием, камеры пыток и подземные тоннели обнаружили сирийские военные в освобождённых районах Восточной Гуты

04 апреля 2018 08:20
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Новости Сирии. В освобожденных районах Восточной Гуты сирийские военные обнаружили десятки штаб-квартир боевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Склады с оружием, камеры пыток и подземные тоннели обнаружили сирийские военные в освобождённых районах Восточной Гуты-1

В этих помещениях были найдены экстремистская литература, склады оружия, современные средства связи, а также камеры пыток. Кроме того, была раскрыта тайна, каким образом террористам удавалось так быстро и незаметно перебрасывать войска и оружие в различные районы города. В этом боевикам помогала целая сеть подземных тоннелей, в которых мог поместиться даже грузовик.

Благодаря тщательной разведке выходов на поверхность и последующим ударам по ним российской авиации, район удалось освободить от бандформирований.

Склады с оружием, камеры пыток и подземные тоннели обнаружили сирийские военные в освобождённых районах Восточной Гуты-4

Склады с оружием, камеры пыток и подземные тоннели обнаружили сирийские военные в освобождённых районах Восточной Гуты-6

# Фотофакт # Война в Сирии

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