Склады с оружием, камеры пыток и подземные тоннели обнаружили сирийские военные в освобождённых районах Восточной Гуты

Новости Сирии. В освобожденных районах Восточной Гуты сирийские военные обнаружили десятки штаб-квартир боевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. В освобожденных районах Восточной Гуты сирийские военные обнаружили десятки штаб-квартир боевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этих помещениях были найдены экстремистская литература, склады оружия, современные средства связи, а также камеры пыток. Кроме того, была раскрыта тайна, каким образом террористам удавалось так быстро и незаметно перебрасывать войска и оружие в различные районы города. В этом боевикам помогала целая сеть подземных тоннелей, в которых мог поместиться даже грузовик.
Благодаря тщательной разведке выходов на поверхность и последующим ударам по ним российской авиации, район удалось освободить от бандформирований.