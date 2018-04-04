Склады с оружием, камеры пыток и подземные тоннели обнаружили сирийские военные в освобождённых районах Восточной Гуты

В этих помещениях были найдены экстремистская литература, склады оружия, современные средства связи, а также камеры пыток. Кроме того, была раскрыта тайна, каким образом террористам удавалось так быстро и незаметно перебрасывать войска и оружие в различные районы города. В этом боевикам помогала целая сеть подземных тоннелей, в которых мог поместиться даже грузовик.

Благодаря тщательной разведке выходов на поверхность и последующим ударам по ним российской авиации, район удалось освободить от бандформирований.