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Турция вводит пошлину 130% на импорт пшеницы, кукурузы и ячменя из Украины

26 апреля 2023 19:47
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Турция вводит пошлину 130 % на импорт украинской пшеницы, кукурузы и ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закон вступит в силу 1 мая. Соответствующий документ уже подписал президент страны.

Турция вводит пошлину 130% на импорт пшеницы, кукурузы и ячменя из Украины-1

Напомним, Турция – самый крупный покупатель украинского зерна. Так, за первый квартал 2023 года страна импортировала пшеницы почти на 170 миллионов долларов. Поэтому ожидаемо введенная Анкарой пошлина стала поводом для беспокойства украинских экспертов. Как отмечают местные специалисты, принятые в Турции меры станут сильным ударом по экономике Украины.

# Международная политика # Фотофакт

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