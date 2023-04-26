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Акции очередного крупного банка США обвалились на 90%

26 апреля 2023 19:46
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Новости США. Черная полоса наступила в банковской системе страны. Еще один американский банк на грани разорения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции очередного крупного банка США обвалились на 90%-1

С начала года акции First Republic Bank обвалились на 90 %. Причем наполовину всего за два дня. Вкладчики в панике снимают деньги со счетов. Так, только за первый квартал текущего года люди вывели более 100 миллиардов долларов. А сотрудники тем временем присматривают новое место работы. Ожидается, что под сокращение попадет примерно четверть штатных работников. Остальным грозит урезание зарплаты.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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