Акции очередного крупного банка США обвалились на 90%

С начала года акции First Republic Bank обвалились на 90 %. Причем наполовину всего за два дня. Вкладчики в панике снимают деньги со счетов. Так, только за первый квартал текущего года люди вывели более 100 миллиардов долларов. А сотрудники тем временем присматривают новое место работы. Ожидается, что под сокращение попадет примерно четверть штатных работников. Остальным грозит урезание зарплаты.