Ночью в Турции произошла попытка военного переворота

Новости Турции. Около 90 человек погибли и более тысячи получили ранения в Стамбуле и Анкаре. Минувшей ночью здесь провалилась попытка переворота, которая была предпринята турецкими военными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 7 часов утра по минскому времени глава государства Эрдоган объявил о полном взятии под контроль ситуации в стране.

Послание Президенту Турецкой Республики направил глава белорусского государства. В нем выражаются слова поддержки и солидарности с легитимной властью этой страны.

Итак, в ночь на субботу мятежники из рядов Вооруженных Сил захватили аэропорт в Стамбуле, телекомпанию и ряд административных зданий. После массового выхода протестующих на улицы в Анкаре и Стамбуле, попытка переворота захлебнулась.

Сейчас Турция постепенно приходит в себя после бессонной ночи. Хронологию события и последние подробности из Турции сообщает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Железная, СТВ:

Здравствуйте, Ирина. Турция приходит в себя после ночных событий. Хотя, я замечу, местные жители предпочитают не обсуждать вопросы большой политики. Они живут обычной жизнью и больше говорят, пожалуй, о погоде. А если о конкретной информации, то последние новости такие: военный переворот в Турции подавлен – об этом сообщил исполняющий обязанности главы Генштаба Турции буквально пару часов тому. Он также прокомментировал число погибших во время военного переворота – это 92 человека. Скорее всего, эта цифра будет расти, так как многие находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Сейчас уже полностью восстановлено движение через Босфорский пролив. Власти Турции утверждают, что ситуация под полным контролем. Хотя отдельные очаги сопротивления в некоторых районах Анкары и Стамбула остаются.

Хроника событий:

В начале 12-го ночи появляются первые сообщения о попытке военного переворота. Крупнейшие центры Турции начинает лихорадить. В эту ночь не спит вся страна.

Армия, которая в Турции не подчиняется властям, выводит танки на улицы Стамбула и Анкары. Военные целенаправленно берут под контроль стратегические объекты. Колонны бронетехники подтягиваются к аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

Позже становится известно о блокировании пролива Босфор.

Перестают работать социальные сети, военные захватывают здание нескольких государственных телеканалов. Спустя некоторое время телевидение возобновляет вещание. Испуганный диктор читает в эфире написанный военными текст.

На улицах Стамбула и Анкары звучат автоматные очереди.

В полночь военные объявляют комендантский час.

Тем не менее, несмотря на позднее время, граждане Турции покидают свои дома. Они выходят на улицы с протестами, блокируя передвижение военной техники.

Уже к часу ночи становится известно о нескольких крупных взрывах в Стамбуле и Анкаре. Обстреляны Генштаб и Президентский дворец. Правительственный квартал атакуют с воздуха. На здание парламента сброшена бомба. Законодатели прячутся в убежище.

Появляются первые данные о жертвах. В списке погибших 42 человека. Спустя 10 минут их количество увеличивается до 60-ти.

В 3 часа ночи воздушное пространство Турции полностью закрыто. Самолеты разворачиваются в воздухе.

Тем не менее, примерно в это же время в Стамбуле совершает посадку самолет Эрдогана. Президент Турции делает заявление, уверяя, что будет со страной до конца.

Тайип Эрдоган, Президент Турецкой Республики:

Это только малая часть турецкой армии. В стране есть правящая партия, которой власть вручил народ на всеобщих выборах. Есть также Президент, избранный всенародным голосованием. Аллах желает, чтобы мы исполнили свой долг до конца. И силой нас из страны не изгнать никогда. Наши солдатики не направят оружие на своих граждан ни за что, ведь их отцы, матери, братья.

Немало белорусских туристов сейчас отдыхают на курортах Турции. Люди были немного в панике. И хотя здесь все спокойно, этим утром был запланирован вылет чартера из аэропорта Анталия в Минск. Однако рейс был отложен на 15 часов. Состоится он в назначенное время или нет, пока не известно.

Валентина Железная, СТВ:

Стоит сказать, что за эту ночь сильно обесценилась национальная валюта. Сейчас она в свободном падении. Как страна дальше будет решать свои экономические и политические проблемы, сейчас, вероятно, не берется прогнозировать даже самый опытный политик. Тем не менее, ответы на эти и другие вопросы, я думаю, сегодня уже будут даны. Буквально через полчаса начнется экстренное заседание турецкого парламента. Разговор, конечно, буде непростым. Впереди все подробности. К этому часу у меня вся информация.