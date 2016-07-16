«Стрельба, танки на улицах, кровь лилась рекой»: очевидцы о ночных событиях в Турции

Новости Турции. Мы продолжаем следить за событиями в Турции. Около 160 человек погибли и как минимум 1,5 тысячи получили ранения в Стамбуле и Анкаре.

Минувшей ночью попытку государственного переворота предприняли военные в Турции. Но уже около 7 часов утра по минскому времени глава государства Эрдоган объявил о полном взятии под контроль ситуации в стране.

Послание Президенту Турецкой Республики направил глава белорусского государства. В нем выражаются слова поддержки и солидарности с легитимной властью этой страны.

Более часа назад появилась информация о том, что сторонники переворота захватили фрегат с командующим флотом Турции. Ранее власти Турции предупредили о возможности повторной попытки переворота.

Хронологию событий и последние подробности готова сообщить корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Железная, СТВ:

Турция, конечно, старается вернуться к мирной жизни. Но и в Анкаре, и в Стамбуле ситуация нельзя сказать, что нестабильная, но по крайней мере неясная. Улицы патрулирует полиция, усилены меры безопасности. На северо-западе страны закрыто воздушное пространство. Правда, только для гражданской авиации. На сегодня турецкие авиалинии отменили все свои 929 рейсов. Тем временем, практически каждые полчаса обновляется информация по погибшим.

Хроника событий здесь

Ирина Ралько, турист (Беларусь):

Еще атмосфера немножко так накалилась, потому что все автомобили едут с гудками, машины едут на аварийке, люди кричат. То есть немножко волнение почувствовалось.

Стоит сказать, что этим утром люди в городах вышли на работу, хотя еще вчера они готовились к войне. Многие запасались продуктами и предметами первой необходимости. К слову, сегодня многие магазины закрыты.

Житель Стамбула:

Это был ужас! Он длился всю ночь: стрельба, танки на улицах, кровь лилась рекой! Позор тем, кто совершил подобное с нашей прекрасной страной! Их проклянет Аллах, от них отвернуться правоверные! Пусть будут они прокляты!

Валентина Железная, СТВ:

Как и планировалось, состоялось экстренное заседание турецкого парламента. По его итогам не было сделано никаких громких заявлений. Премьер-министр Турции лишь поблагодарил всех мирных жителей, которые этой ночью принимали участие в кровавых событиях в Анкаре и Стамбуле, и призвал всех выйти на улицы, чтобы отметить праздник демократии этой ночью.

Еще из важных новостей: сегодня вечером в Анкаре соберется Конституционный совет, где буде рассматриваться вопрос о целесообразности возвращения в Турции смертной казни.

Будем ждать подробностей, пока на этом все.