В США из-за гололеда столкнулись 35 машин: 15 человек пострадали

Новости США. В американском штате Джорджия произошло массовое ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В американском штате Джорджия произошло массовое ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за гололеда на одной из автострад столкнулись 35 машин, пострадали 15 человек. Участок трассы все еще остается закрытым. В результате аварии на дороге было разлито около 400 литров бензина. Ведутся работы по ликвидации последствий.
А на севере Италии перевернулся школьный автобус. Травмы получили не менее 23 детей. Все пострадавшие доставлены в больницу.