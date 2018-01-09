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В США из-за гололеда столкнулись 35 машин: 15 человек пострадали

09 января 2018 09:19
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Новости США. В американском штате Джорджия произошло массовое ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из-за гололеда столкнулись 35 машин: 15 человек пострадали-1

Из-за гололеда на одной из автострад столкнулись 35 машин, пострадали 15 человек. Участок трассы все еще остается закрытым. В результате аварии на дороге было разлито около 400 литров бензина. Ведутся работы по ликвидации последствий.

В США из-за гололеда столкнулись 35 машин: 15 человек пострадали-4

А на севере Италии перевернулся школьный автобус. Травмы получили не менее 23 детей. Все пострадавшие доставлены в больницу.

# Фотофакт # Авария в США

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